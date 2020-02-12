唔使驚！只要呢個趨勢持續　油價今年會升50%？

外國傳媒報道，雖然市場憂慮新冠肺炎打擊全球原油需求，但有分析認為，以目前原油庫存跌勢而言，油價可能在2020年平均上漲近50%。

Quandary FX分析師指出，疫情當然不容小覷，會對市場情緒產生較大影響，但從原油供需基本數據來看，基本因素依然樂觀。他表示，按照目前趨勢，到今年底原油庫存將下降約20%。過去25年中，在52周內原油庫存如果下降了大約20%，油價的平均價格變化是上漲51%。

那麼，問題是：原油庫存會繼續下跌嗎？答案是肯定的！考慮到石油輸出國組織(OPEC)需要較高的油價來發展國內經濟，預料油組會繼續採取減產行動維持油價。事實上，受新冠肺炎疫情影響，近日油組提出要將減產協議延長至今年底，並建議深化減產每日60萬桶。

另外，導致庫存下跌的第二個因素是美國頁岩油產量增長停滯。有分析顯示，許多原油生產商的現金流不穩健，故銀行撤回了貸款。這導致許多現金流為負的營運商破產，減緩了鑽井活動，並導致產量下降。

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