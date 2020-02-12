新冠肺炎：倘疫情拖至3月後　內地餐飲業勢爆倒閉潮

外國傳媒報道，中國餐飲業成為了今次疫情的重災區之一，估計農曆新年前後1個月損失金額達7億至8億元人民幣，不少行家的現金流只夠撐3個月，萬一疫情繼續拖下去，恐會出現大規模關店和失業潮。

中國連鎖經營協會常務副祕書長王洪濤表示，雖然中國全國已在2月10日復工，但大部分餐廳處於關閉狀態，而行業平均人力成本佔總成本30%以上，舖租則佔10%，員工無法復工，餐廳就沒有現金流，還要支付上述兩大成本，對成千上萬的中小餐飲企業而言，若疫情持續下去，將進入「黑暗時刻」。

報道舉例，在武漢1月23日「封城」當天，當地知名的仟吉蛋糕就關閉了1/3門市，老板原打算繼續經營餘下門市，但因沒有人光顧，結果撐到1月28日後，就決定關閉武漢184家門市。若疫情持續下去，仟吉的現金流最遲在3月會出現危機。

除了現金流恐斷裂外，位於北京的快餐品牌「西粉堂」共有7家門市，今次疫情已損失數百萬元人民幣，但更頭痛的是員工無法回來上班，因大部分是來自農村，而很多條村都被封了，就算成功出村，火車班次也隨時可能取消，90%員工都不願冒險上班。西粉堂決定集中力量只開2家門市，但若疫情持續下去，無法撐過兩個月。

數據顯示，中國目前有超過1,000萬家餐飲企業，個體工商戶就佔超過95%，比起連鎖餐飲企業，個體餐飲戶的抗「逆」能力更弱。

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