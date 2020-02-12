新冠肺炎：為何今次工廠停運 北京未能見藍天？
2020年02月12日 18:28
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(中新社圖片)
財經媒體彭博報道，中國正處於史無前例的經濟活動停擺中，卻未能阻止首都北京灰撲撲的天空。
中國國家氣象中心表示，北京的污染程度飆至近兩年以來最高，周四(13日)可能惡化，周五(14日)開始改善。即使大多數常見的可能涉嫌導致霧霾的因素：包括汽車、工廠和煙花爆竹等，都由於政府遏制新冠病毒傳播而受到壓制，但仍然出現了霧霾。
報道指出，令人困惑的是，過去政府曾關閉工廠，例如為2008年夏季奧運會或2014年亞太經合組織論壇等活動，成功令天空重見藍色，惟今次也關閉工廠，但沒有達到同樣效果。
美國駐北京大使館周三(12日)錄得北京污染物濃度PM2.5為每立方米186微克，而世衛(WHO)建議的水平為25微克。30天平均水平升至94微克，為2018年4月以來最高。
那是甚麼原因造成呢？專家指出幾種可能，包括發電廠和家用取暖器燃燒的天然氣中的殘留物，附近鋼廠和工業設施微乎其微的生產活動排放，以及可能是最普通的原因：天氣。
公共與環境事務研究所所長馬軍表示，風向、濕度、氣象指數都促成了污染，不僅是來自北京，也包括附近城市聚集，並被困在北京的污染因素。
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