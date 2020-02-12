香港電訊4月推5G　有望成為全港首個營運商

香港電訊表示，將會於4月推出5G服務，目標成為香港第一個推有關服務的營運商，其所有頻帶總共有接近700 MHz(兆赫)的頻譜。

該公司提到，Low band(低頻)將繼續用作4G服務，特別適用於室內環境及地底路段；Mid band(中頻)可提供室內室外良好的5G覆蓋，4.9GHz是很重要，因可用於大埔及赤柱一帶的限制區，而3.5GHz則暫時未能夠覆蓋。至於High band(高頻)可為特定場地提供專用網絡，例如香港國際機場，提供大量客戶的頻寬。

該公司指，將與Now TV、MOOV合作，提供視聽娛樂體驗，亦會重點發展電競。另外，該公司將在企業市場的不同行業開拓新的5G方案，包括智能城市、公用服務、醫療健康，以及交通。

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