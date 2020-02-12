【餐飲寒冬】酒樓股龍皇集團分店暫停　管理層無薪假

●由於澳門全部賭場暫停經營，為期兩周，以控制疫情的蔓延，位於澳門威尼斯人度假村酒店的澳門酒家，經營已自2月6日起暫停，為期兩周。

●為控制疫情的蔓延，環球貿易廣場分店及黃埔分店的經營將分別自2月12日及2月17日起暫停，初步為期10天。

●為控制疫情的蔓延，集團其他酒家的營業時間將臨時作出調整。

●由於疫情籠罩，導致顧客人次減少，集團一直與業主磋商以獲得租金優惠。

●為節約成本，全體董事、高級管理層人員及僱員協定，並將自2月起無薪休假7天，並將由董事會於各月底進行檢討。

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