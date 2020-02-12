【餐飲寒冬】酒樓股龍皇集團分店暫停 管理層無薪假
2020年02月12日 20:21
東網電視更多新聞短片
龍皇集團(08493)公布，由於自1月起爆發的新型冠狀病毒疫情，集團所經營的餐飲業正面臨着嚴峻的營商環境。董事會宣布，公司已決定採取以下措施，以應對疫情：
●由於澳門全部賭場暫停經營，為期兩周，以控制疫情的蔓延，位於澳門威尼斯人度假村酒店的澳門酒家，經營已自2月6日起暫停，為期兩周。
●為控制疫情的蔓延，環球貿易廣場分店及黃埔分店的經營將分別自2月12日及2月17日起暫停，初步為期10天。
●為控制疫情的蔓延，集團其他酒家的營業時間將臨時作出調整。
●由於疫情籠罩，導致顧客人次減少，集團一直與業主磋商以獲得租金優惠。
●為節約成本，全體董事、高級管理層人員及僱員協定，並將自2月起無薪休假7天，並將由董事會於各月底進行檢討。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。