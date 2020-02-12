新盤UPDATES：待批樓花伙數跌至5331伙

發展商推盤攻勢減慢，連帶新入紙申請預售樓花數量亦保持低企，個別大型項目即使獲准賣樓，但暫時仍未啟動銷售部署，反映發展商售樓態度保持審慎。

●將軍澳SEA TO SKY獲准預售 待批樓花跌至5331伙

新冠肺炎疫情仍未解決，發展商推盤步伐受阻。地政總署最新公布，上月共有兩個樓盤獲批預售樓花同意書，其中長實集團（01113）旗下將軍澳SEA TO SKY提供1,422伙，發展商早前透露，最快新春後開盤。

而1月只有1個樓盤入紙申請預售，為信和置業（00083）等合作發展的西南九龍臨海地王項目第1期，設有524伙，預計2022年12月31日落成。截至上月底，共有21個項目待批預售文件，共涉單位5,331伙，再創近6年以來新低。

●峻源單日連沽3伙 套現逾6300萬元

個別新盤承接力保持不俗。中信泰富的馬鞍山峻源，單日連沽3伙，套現6,372.8萬元，當中3座19樓A室，實用面積1,185方呎，成交價2,218.8萬元，呎價18,724元。該盤本月暫已售出6伙。

●嘉峯匯開放式戶785萬元售出

嘉華國際（00173）旗下啟德嘉峯匯，剛售出1A座32樓A單位，實用面積293方呎，間隔開放式設計，售價785萬元，呎價26,792元。

●逸璟‧龍灣本月已錄6宗終止買賣合約個案

新盤市場續錄交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，荃灣西逸璟‧龍灣本月暫已錄得6伙終止買賣合約，其中2座1樓F單位，原於2019年5月以461.1萬元售出，但日前已取消交易。成交紀錄冊顯示，項目累積已有15宗同類個案，佔售出單位80伙近19%。

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