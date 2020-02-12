天津港發展附屬財務人員涉嫌犯罪
2020年02月12日 20:50
東網電視更多新聞短片
天津港發展(03382)公布，全資附屬公司天津港焦炭碼頭的一名財務人員，涉嫌貪污公款約1.539億元人民幣。該財務人員因涉嫌職務犯罪，已被屬地監察機關立案，並被採取留置措施，案件正在調查中，公司全力配合監察機關開展案件調查及公款追繳工作。
根據初步內部調查，集團其他的資金不存在資金安全問題，董事會相信該事件不影響集團的日常運作。根據目前所得資料，預期該事件將影響集團的財務數據，具體金額尚不確定。
董事會已經成立調查委員會就該事件作出調查。該委員會將聘用獨立法證專家，負責對該事件和其他相關事項展開獨立檢討及/或調查工作。
董事會將繼續查詢該事件的調查進展，目前整體業務營運正常，公司將在適當時進一步刊發公告，以向股東及潛在投資者提供最新消息。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。