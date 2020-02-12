天津港發展附屬財務人員涉嫌犯罪

根據初步內部調查，集團其他的資金不存在資金安全問題，董事會相信該事件不影響集團的日常運作。根據目前所得資料，預期該事件將影響集團的財務數據，具體金額尚不確定。

董事會已經成立調查委員會就該事件作出調查。該委員會將聘用獨立法證專家，負責對該事件和其他相關事項展開獨立檢討及/或調查工作。

董事會將繼續查詢該事件的調查進展，目前整體業務營運正常，公司將在適當時進一步刊發公告，以向股東及潛在投資者提供最新消息。

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