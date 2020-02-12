俄羅斯仍猶豫之際...油組已出手　油價急飆2%

俄羅斯仍在考慮是否簽署額外的減產協議之際，石油輸出國組織(OPEC)已經「出手」，下調了2020年全球石油需求增長預期，至每日99萬桶，這比上個月的估計減少了23萬桶，並稱全球公共衞生問題是其決定的「主要因素」。油組同時下調全球首季石油需求增長預測每日44萬桶，或約三分之一。

油組每月報告指出，成員國1月合共產量為每日2,886萬桶，若維持該產油量，第2季當需求出現季節性下降時，石油供應過剩數量將達每日57萬桶。

有分析認為，修正後的預測可能會讓油組和包括俄羅斯在內的非油組產油國，更有理由盡早實施進一步減產。

受消息帶動，布蘭特期油上漲2.11%，至每桶55.15美元，而紐約期油價格上漲約1.62%，至每桶50.75美元。不過，自1月初升至高峰以來，油價已累跌了約20%，技術上陷入熊市。

早前，以沙特阿拉伯為首的油組與非油組成員國召開緊急會議，會後建議減少每日60萬桶石油產量。

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