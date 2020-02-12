諾基亞等相繼退出 今年世界移動通信大會或難產
2020年02月12日 21:20
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外國媒體報道，隨着網絡設備製造商諾基亞因應疫情退出，今年的世界移動通信大會(MWC)是否繼續舉行再添不確定性。
諾基亞周三(12日)宣布，經過對目前新型冠狀病毒疫情的評估，出於健康因素考慮，決定退出2020年MWC大會。
與此同時，諾基亞品牌智能手機製造商HMD Global、德國電訊、英國電信和意法半導體也證實，將不再參加2020年MWC大會。此前已宣布退出的有英特爾(Intel)、LG、愛立信、英偉達、亞馬遜，以及Sony等。
報道指，由於眾多參展企業決定退出MWC，MWC大會的組織者GSMA將於2月14日(星期五)舉行會議，以確定MWC 2020大會是否會繼續進行。
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