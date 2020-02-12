新冠肺炎：零件中斷　三星越南收入恐勁跌50%

外國傳媒報道，雖然三星在越南最大的工廠已恢復營運，開始生產三星新推出的S20手機，但三星在越南的工廠，仍受肺炎疫情影響，零件供應中斷。

報道引述周一(10日)越南計劃投資部指出，三星最近曾警告越南政府，若中、越物流問題不解決，該公司今年在越南的收入恐勁跌50%。據悉，越南在中國邊界的友誼口岸，到周二(11日)仍有大量裝着中國進口產品的貨櫃卡關。有匿名司機表示，越南對所有從中國進入越南的貨櫃車司機，實行為期兩周的隔離，拉長了貨物交付時間。再者，由於中國人手不足，除友誼口岸外的其他邊境關口，將維持關閉直至2月底。

三星為越南經濟增長的主要貢獻者之一，其在越南的投資已超過173億美元(約1,349億港元)，而僅是三星在越南太原市工廠於2018年出口的產品價值，就達240億美元(約1,872億港元)。

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