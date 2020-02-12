【有啟示】美重現金融海嘯前情景　家庭債務勁增4.6萬億

外國傳媒報道，美國紐約聯儲銀行披露，2019年美國家庭負債較2018年度增加6,010億美元(約4.68萬億港元)，為2007年以來最大年度增幅，當時正值2008年全球金融海嘯前夕，總債務金額更是新高。報告指出，因買樓持續低息，造成按揭額度不斷攀升，是美國家庭債務破頂的主因。

總結來說，美國家庭債務在連續22季增加後，去年底總額達到14.15萬億美元(約110萬億港元)。2019年第4季美國按揭新增額度創2005年第4季以來新高，信用卡與汽車貸款的欠款也債台高築。

事實上，為促進經濟增長，美國聯儲局去年減息3次，累計幅度0.75厘，吸引不少人買樓。不過，債務負擔對部分美國家庭已構成傷害，紐約聯儲銀行警告，愈來愈多的信用卡債務人沒錢還，特別是年輕人。2019年美國年齡介乎18歲至29歲的持卡人，其中有4.3%拖欠卡數，相比之下，30歲至39歲的持卡人中，僅有2.8%未按時還款。

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