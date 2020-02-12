Wanko、Colourmix母企威高執董減薪60%　冀3月生產口罩

為確保員工和顧客的健康與安全，集團已暫停旗下若干店舖的營運，管理層將繼續監察疫情發展及相關的政府政策，並於適當時候就恢復營運作進一步決定。集團正密切審視市場情況，加強減省成本及作出適時調整策略對應，而公司全體執行董事亦將率先自2月1日起減薪60%，為期3個月，作為節省成本方案的第一步。

自疫情爆發以來，市面上防疫用品，特別是外科防護口罩嚴重不足，有見及此，集團將會使用現有之自置廠房，設置口罩生產線，至目前為止已落實簽訂了購置兩台全自動化口罩生產機器的買賣合同，而陸續增添之全自動化機器亦在洽談中；與此同時，集團亦已積極部署投放資源，將現有部份生產廠房面積裝修改造為高規格無塵無污染潔淨廠房設施、採購原材料、以及辦理有關所需手續等。

如一切進展順利的話，期望3月份口罩生產線可以投產，有助紓緩口罩短缺的問題。考慮到此次疫情帶來各方面的打擊，集團認為保障健康至為重要，而衛生防疫用品乃民生之基本需要，故未來除了服裝生產外，亦會積極探討研究生產其他防疫用品，成為集團未來長遠策略。

董事會將會繼續評估疫情對集團的營運及財務表現的影響，並密切監察疫情發展及集團因疫情而面對的風險及不明朗因素。公司將於需要時採取適當措施並適時發布進一步公告。

業績顯示，截至去年9月30日止，集團共設立有80間化妝品店舖，低於2018年同期的88間，分別有75間Colourmix專門店及5間MORIMOR專門店，主要位於香港及澳門。集團旗下品牌Veeko及Wanko的時裝店舖數目合共81間，低於2018年同期的91間，主要位於香港及澳門。集團將表現不理想的時裝店舖結束，讓資源更集中地分配至有盈利的店舖。

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