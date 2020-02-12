夜市UPDATES：美股早段破頂　港夜期低水

聯儲局主席鮑威爾唱好經濟，加上對新冠肺炎憂慮紓緩，美股道指及標指早段破頂，目前道指報29,491點，升215點或0.74%；標指報3,375點，升17點或0.52%；納指報9,673點，升34點或0.36%。港股期指夜市目前報27,803點，升33點，低水21點。

鮑威爾連續第二天在國會發表證詞。他周二表示美國經濟目前狀況良好，聯儲正「密切監視」疫情潛在的全球經濟影響。

美國總統特朗普再度點燃全球貿易擔憂，據報，美國貿易代表辦公室指責世界貿易組織(WTO)持續不斷違背世貿組織規則，並欲取消巴西、印度及南非等25個經濟體享有的WTO發展中國家優惠待遇。分析指，一旦美國退出該協議則意味美國將把外資排除在近萬億美元的美國政府採購市場之外，屆時將大幅影響歐盟、日本、韓國和加拿大等國的利益。

歐洲股市集體走高，STOXX 600指數漲0.6%，創下紀錄高位431點；英股升0.59%；法股升0.76%；德股升0.85%。

【22:30】市場憧憬新冠肺炎疫情受控，美股周三早段跟隨外圍股市做好，道指高開202點，報29,478點；納指漲61點，至9,700點；標指亦升5點，至3,357點。

公司業績方面，召車平台Lyft截至去年底止季度虧損擴大至3.56億美元，全年勁蝕26億美元，遠多過2018年的9.11億美元。由於未有交出扭虧時間表，令市場失望，Lyft周三股價早段挫7.36%至49.97美元。

全球第2大金礦商Barrick Gold去年第四季經調整後每股賺17美仙，較市場的最高預測還要好，並調高季度派息40%，但股價早段仍跌0.3%至18.39美元。

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