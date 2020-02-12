傳買家要Sprint減價　孫正義難「挽顏面」？

「投資之神」孫正義想靠將Sprint「善價而沽」，為近期的投資失利挽回些少顏面，惟其如意算盤可能未必打得響。外電報道，Sprint買家T-Mobile的德國母公司德國電訊目前要求Sprint的所有者，也即是孫正義掌舵的日本軟銀集團同意降低收購價格。

這樁美國第三大和第四大電訊營運商的合併案於2018年4月就達成了協議，當時交易作價為400億美元，惟隨後引起的法律訴訟使交易拖延至今。本周二，美國聯邦法官終於對這樁交易開了綠燈，批准這兩家公司去完成這一合併。

據報，T-Mobile一方現在認為，相關協議是兩年前達成的，但目前的Sprint與兩年前相比，財務狀況惡化了。事實上，Sprint周三早段股價約為8.45美元，較T-Mobile當時的每股9.6美元的報價低了12%。

Cowen的分析師稱，Sprint在手機客戶方面的市場份額從2018年初的12.4%下降到2019年第三季度的11.8%，減少了約40萬客戶。與此同時，它的債務從330億美元增加到341億美元。該分析預計，交易價格可能會下調約9%。

然而，考慮到T-Mobile咄咄逼人的態度將會危及與Sprint的這樁交易，德國電訊的意圖可能會受到限制。

T-Mobile周二表示，預計交易將於4月1日結束。New Street Research的分析師Jonathan Chaplin認為，重新談判並不容易，到目前為止，雙方最重要的事情將是結束談判，並著手整合事宜。

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