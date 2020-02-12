【零售浩劫】英記茶莊9個月蝕517萬　協商減租削開支

期內毛利約2,390萬元，按年減少約12.2%。毛利率約78%，按年輕微減少約0.5個百分點。虧損主要由於自2019年6月以來發生大型抗議活動，引發香港政府與示威者互相敵意對峙，令收益遽然萎縮所致。這些社會事件導致人心惶惶，遊客及居民紛紛懼怕走到街上，部分街舖及商場迫不得已停止營業。加上中美兩國貿易談判形成不明朗因素，整體經濟衰落，市民消費意欲疲弱。

公司警告，若全球經濟變得蕭條，而香港的購買力下降，則未來的經濟氣候將仍然陰霾不散。目前最迫在眉睫的危機，是香港政府與示威者之間的嚴峻衝突釀成社會持續動盪不穩。除非問題得到化解，否則集團將面臨增長停滯或倒退的狀況。由於未來的形勢，集團已採取審慎的現金管理方針，包括但不限於協商減租、削減如廣告、交際及獎勵花紅等酌情支出。

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