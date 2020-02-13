大行削東亞目標價　睇跌16%

由李國寶擔任執行主席的東亞銀行再被券商唱淡，花旗憂慮，宏觀環境持續遭受衝擊，尤對中小型銀行構成威脅，內地業務佔比較多的銀行，其風險敞口將增加，資產質素或會進一步惡化。至於東亞的內地房地產風險敞口已面對相當大的減值，重申其「沽售」評級。

美銀證券上月亦指，東亞股價於去年下跌三成，為表現最差的銀行股，隨着企業貸款和貿易融資放緩，其相關手續費收入增長將備受挑戰，而且東亞的成本與收入比率持續高於主要同業，料該行成本將續增。

因應新冠肺炎爆發，花旗預料將拖累香港銀行盈利表現，下調香港銀行今年盈利預測8至26%，更指農曆新年至今銀行股價下跌14%，反映出現盈利風險。

摩通並認為，疫情對貸款增長及信貸成本造成雙重打擊，至少於上半年，肺炎爆發將大幅抵銷中美首階段貿易協議帶來的好處，料拖累今年貸款增長放緩，並認為銀行信貸成本於去年見頂的說法過於樂觀。

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