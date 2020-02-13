大行削東亞目標價 睇跌16%
2020年02月13日 00:11
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東亞執行主席李國寶。
多間券商看淡香港銀行業前景，受累收入增長放緩及貸款撥備損失加劇，花旗下調港銀二○年盈利預測最高達26%，對中小型銀行看法更謹慎，點名東亞銀行(00023)內地業務敞口達36%，削其目標價至14.6元，較周三收市價有16%潛在下跌空間。
由李國寶擔任執行主席的東亞銀行再被券商唱淡，花旗憂慮，宏觀環境持續遭受衝擊，尤對中小型銀行構成威脅，內地業務佔比較多的銀行，其風險敞口將增加，資產質素或會進一步惡化。至於東亞的內地房地產風險敞口已面對相當大的減值，重申其「沽售」評級。
美銀證券上月亦指，東亞股價於去年下跌三成，為表現最差的銀行股，隨着企業貸款和貿易融資放緩，其相關手續費收入增長將備受挑戰，而且東亞的成本與收入比率持續高於主要同業，料該行成本將續增。
因應新冠肺炎爆發，花旗預料將拖累香港銀行盈利表現，下調香港銀行今年盈利預測8至26%，更指農曆新年至今銀行股價下跌14%，反映出現盈利風險。
花旗亦將目前銀行情況與2003年「沙士」時比較，惟當年銀行有較充足撥備，今次情況與當年明顯不同，料不良貸款生成將反映於貸款損失上，惟預期恒生銀行(00011)、中國銀行(香港)(02388)等大型銀行的風險成本與「沙士」時期相近，可維持約35點子。根據花旗分析，今年香港銀行的整體風險成本將增加至60點子。
滙豐控股(00005)將於下周帶頭公布大行去年全年業績，美資券商摩根大通對香港銀行業看法審慎，認為目前銀行淨息差及資產質素均較「沙士」時期面臨更大壓力，直指行業的防禦性不及當年。
摩通並認為，疫情對貸款增長及信貸成本造成雙重打擊，至少於上半年，肺炎爆發將大幅抵銷中美首階段貿易協議帶來的好處，料拖累今年貸款增長放緩，並認為銀行信貸成本於去年見頂的說法過於樂觀。
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