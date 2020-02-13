【財經要聞】中港股市齊爆上　慎防大戶派貨

市場憧憬內地新冠肺炎疫情緩和，中港股市周三(12日)雙雙做好。恒生指數升239點，收報27,823點，除了收復20天及50天移動平均線，亦重越250天牛熊分界線。滬綜指及深成指連升七個交易日，齊創逾兩年最長升浪。有分析則認為，市場對經濟回暖過度樂觀，港股有大戶派貨迹象，而外資亦一邊加碼沽空、一邊撤出在美國掛牌的A股交易所買賣基金(ETF)。

中國人民銀行周三暫停逆回購操作。內地官媒報道指，近期人行實施超大規模流動性投放有應急性質，流動性投放高潮料已過去。

滬深股市周三先跌後反彈，滬綜指以全日高位2,926點收市，升0.87%，深成指亦漲1.6%，收報10,940點，七日累漲6.56%及11.87%。深圳創業板指數亦飆升2.8%，收報2,085點，創逾三年收市新高。

滬深兩市主板成交約7,900億元人民幣，滬股通及深股通合共錄得淨買入約14.85億元人民幣。

港股方面，恒指高開133點後，最多曾漲308點，高見27,892點，但收市升幅略為收窄；國企指數則收市升76點，報10,884點。港股總成交額約1,124億元，沽空金額逾163億元，沽空比率14.59%。港股通(滬)及港股通(深)合共錄得淨買入約58.55億元。

不過，外電報道，於美國掛牌、追蹤內地A股表現的Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF，周一沽空倉位錄得創紀錄新高，同時還有2,800萬美元(約2.18億港元)資金淨流出，反映外資對中國新冠肺炎疫情持審慎態度。

券商摩根士丹利表示，儘管環球經濟復甦只是被押後，而非「斷纜」，惟觀乎本地經濟疲弱，該行仍對港股仍然審慎，恒指基本目標維持在27,500點，建議減持非中資的香港股票。國指目標則維持在11,500點。

光銀國際董事總經理林樵基認為，市場對疫情及經濟未免太過樂觀，以目前消費疲弱、工業活動有待回復正常，企業盈利增長動力恐要等到下半年始恢復。且港股急升有大戶派貨迹象，預料恒指短線會在27,000至28,000點之間大幅波動，投資者不宜貿然加倉，應趁升市減持濠賭股等最受疫情打擊的板塊，伺機吸納科網及5G概念股。

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