歐股收市上漲　喜力全日升約半成

市場情緒轉趨樂觀，歐洲股市收市做好。英國富時100指數收報7,534點，升34點或0.47%；法國CAC指數收報6,104點，升49點或0.83%；德國DAX指數收報13,749點，升121點或0.89%。

歐盟統計局(EuroStat)公布， 去年12月歐元區工業產值按月下滑2.1%，市場預期僅跌1.6%，創4年來最大跌幅，主要由於法國、德國、意大利、西班牙等主要經濟體產出皆顯著下跌。

個股方面，喜力(Heineken)行政總裁Jean-Francois van Boxmeer將於6月1日辭職，將由亞太區主管接任。喜力預期今年經營利潤增幅有望錄得中單位數，而去年盈利則符合市場預期。該公司股價收市上漲約5%。

荷蘭銀行ABN Amro去年第四季盈利遜市場預期，股價全日挫約6%。瑞典遊戲開發商Evolution Gaming股價急升14.72%，其去年第四季盈利表現強勁。

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