鮑威爾：面對經濟下行時　聯儲局將進取地推行量寬

外媒報道，美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)表示，在面對下一輪經濟下行時，聯儲局將會推行一系列量化寬鬆(QE)措施，包括大量買入國債以降低利期利率；並且向市場恒常溝通，令利率政策及該局的「前瞻指引」更加清晰。

鮑威爾強調，如有必要，相信聯儲局的QE措施將會非常進取。

事實上，回顧歷史，聯儲局向來可以減息5個百分點來應付衰退。不過，目前聯邦基金利率處於1.5厘至1.75厘的區間，意味着潛在減息空間有限。

鮑威爾提到，「我們餘下的減息空間將會較少」，一旦美息降至接近零時，將需使用應對金融危機時所需的策略，包括資產購買和前瞻指引。

美國總統特朗普一直多次批評聯儲局，要求該局減息，甚至推行負利率。然而，鮑威爾沒有提到對於負利率的看法。

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