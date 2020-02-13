美股收市：道指上漲275點　與標指納指齊破頂

投資者逐漸消化新冠肺炎疫情的影響，加上聯儲局主席鮑威爾言論鞏固市場對經濟前景正面的信心，美國股市周三(12日)全線上漲，3大指數齊創收市新高。

道指收報29,551點，升275點或0.94%；標指收報3,379點，升21點或0.65%；納指收報9,725點，升87點或0.9%。

鮑威爾連續第二天在國會發表證詞。他表示，在面對下一輪經濟下行時，聯儲局將會推行一系列量化寬鬆(QE)措施，強調必要時政策實施將非常進取。

公司業績方面，召車平台Lyft截至去年底止季度虧損擴大至3.56億美元，全年勁蝕26億美元，遠多過2018年的9.11億美元。由於未有交出扭虧時間表，令市場失望，Lyft周三股價急跌10.16%，收報48.46美元。

全球第2大金礦商Barrick Gold去年第四季經調整後每股賺17美仙，較市場的最高預測還要好，並調高季度派息40%，但股價全日微跌0.16%。

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