MSCI：瑞幸、滔搏等6股獲納入旗下中國指數
2020年02月13日 06:06
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國際指數公司MSCI明晟公布季度指數評估結果，MSCI ACWI全球指數將增加7隻股票及剔除4隻股票，當中以總市值計，獲納入最大的3隻股票是中國人民保險A股(601319.SH)、聞泰科技股份(600745.SH)，以及美國上市的瑞幸咖啡(LK)。
MSCI香港指數將剔除東英金融投資(01140)1隻股票，未有新增股份。
MSCI中國指數將新增6隻股票，包括瑞幸咖啡、中國人民保險A股、上海萊士(002252.SZ)、滔搏(06110)、聞泰科技股份、再鼎醫藥(ZLAB)；並剔除3隻股票，包括首控集團(01269)、美的集團(000333.SZ)、趣店(QD)。
以上變更將於2月28日收市後生效。
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