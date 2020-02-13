【專家分析】陳正犖：紐元反彈未必持續

新西蘭央行維持利率不變，符合市場預期。會後聲明表示，預期經濟增長或於2020下半年加速，認為就業處於或輕微高於可持續的全民就業水平。此外，從央行對利率的預測當中，顯示當局今年或無意減息，料短期紐元或出現反彈。

不過，我們認為短期內，市場對中國經濟憂慮和人民幣貶值，或繼續利淡紐元。由於新西蘭與中國之間的貿易聯繫緊密，而新西蘭元又是一個小型的出口導向型經濟體，這無疑將拖累新西蘭的活動。

另外，雖然隔晚美受獲利平倉盤影響而受壓，但近來美國經濟數據不俗，紓緩市場對美國經濟前景的擔憂，而美國以外地區的寬鬆政策，特別是歐元區，限制了美元出現明顯弱勢，有機會限制紐元表現。

技術上，紐元兌美元的相對強弱指數由超賣水平回升，短期或回升至0.6575至0.6652，支持或為0.6343至0.6378。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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