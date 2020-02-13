新冠肺炎：美高梅中國料對首季及其後業績產生重大影響
2020年02月13日 07:18
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(Getty Images圖片)
美高梅中國(02282)公布，受新冠肺炎影響，中國暫時中止允許內地居民前往澳門的簽證審批。而於2020年2月4日，香港已臨時關閉港澳客運碼頭，直至另行通知為止。澳門政府亦要求澳門所有賭場營運商自2月5日起暫停運營15天。因此，除必須向任何餘下酒店客人提供足夠非博彩設施的營運外，澳門美高梅和美獅美高梅均暫停了其旗下物業的其他所有營運。集團目前無法預測澳門業務的中斷持續時間，亦無法預料營運中斷最終會否超過15天，或由此導致公司物業客流量減少的影響。但預計有關影響可能會對美高梅中國的2020年第一季度以及其後的經營業績產生重大影響。
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