【專家點評】林嘉麒：短線避零售股　留意落後藍籌股

恒指自周初下試過100天移動平均線後見支持，港股連續兩日發力，昨日(12日)更迅即收復牛熊線，重上多條平均線以上，只差約100點就重回年三十晚的收市位。以恒指表現計算，似乎投資市場並未受疫情所影響。

老實說，新冠肺炎怎會對經濟沒有影響呢？而且影響是對環球經濟一定程度的打擊！只是，市場正憧憬疫情將會解決及未來更多的救市措施。

國際貨幣基金組織(IMF)最新表示，評估新型冠狀病毒對亞洲經濟體的量化影響，目前仍然太早。其中，亞洲地區有更大的下行風險，尤其是與中國關係緊密的國家。其中特別提到，一旦中國經濟放緩加劇，中國仍有空間採取財政或政策措施，問題是信貸急增後的結構性情況。

近日大市無懼疫情而回勇，確實可見投資者對未來的憧憬。今年是「十三‧五」的收官之年，要完成今年全年經濟增長目標不容有失。就算第一季增長大幅放緩，往後幾季仍有時間追，刺激經濟力度只有增而沒有減的退路下，投資者甘願冒着疫情或會變差的風險。

不過，近日市場再來一支強心針。國家衞健委高級別專家組預計，新型冠狀病毒肺炎疫情高峰將會在2月中下旬出現，4月前可能結束，疫情發展出現了能見度，至少知道疫情大約幾時完。投資者風險胃納隨即上升，資金亦更願意流入股市。

另一方面，本周市場焦點是內地復工情況，尤其是製造業，是市場評估內地最新經濟的指標，更有大行表示打算以空氣質量PM2.0的濃度作比較。周初有消息指，內地某部分工場未能復工，是由於地方政府認為未達標準。當然為遏制疫情而採取的行動不會厭多，惟某程度上亦損害了經濟。有傳部分地方官因而被警告，不要採取「更多限制性措施」。巧合的是，近日多了復工的利好消息，亦帶動了中港股市上市的其中之一的重要因素。

事實上，近日資金明顯更換對象，由疫情概念股流出，重投基本面強勢股，如科網股、物管股、內房股。現時部分板塊仍大落後於指數表現，除了零售股先不要撈底外，部分板塊似在輪流發力，尤其可留意指數成分股更值博。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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