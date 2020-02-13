新冠肺炎：建溢工廠着手生產口罩　股價炒高51%

新冠肺炎疫情肆虐，建溢公布，鑑於中國醫療設備供應(包括但不限於醫療防護口罩)嚴重短缺，和集團內部員工使用需求，集團正着手在中國生產醫療防護口罩，在此初步階段將利用現有生產資源、改造現有的無塵車間生產設施、購買口罩組裝生產設備以及與地方政府協作以盡可能加快展開生產前需要通過的驗證程序。

視乎相關生產線的交付情況，集團預期於不久後達到每日生產約26.4萬至72萬個口罩的產能，另可能在下一階段考慮生產醫療防護衣。

公司預期，疫情將於短期內對集團的營運及中國的經營環境造成一定程度的不利影響，例如工廠於中國春節假期後延遲恢復生產以及國內勞動力流動性下降。公司已致力減輕有關不利影響，惟認為唯有在情況回穩後才能制訂有效措施。

此外，於2月10至13日期間，集團的3間工廠(包括電機業務分類的主要工廠，以及電器及電子產品業務分類的兩間工廠(全部位於廣東省)已經獲得相關批准恢復生產，初步報到上班的員工平均約有總人數的三分之一。

管理層已與有關政府當局緊密合作以落實安排，為於中國的所有其他工廠完成恢復生產的批准程序，預期集團所有工廠(包括位於深圳的電器及電子產品分類的主要工廠，以及位於貴州省電機業務分類的另一家工廠)將於適當時候逐步恢復生產。

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