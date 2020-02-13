新冠肺炎：五谷磨房料湖北附屬下周五恢復營運

由於實施大範圍的交通管制措施，包括限制汽車進出湖北省黃岡市，湖北馥雅暫停向集團客戶及線下直營專櫃交付公司的製成品。公司預期將由下周五起逐步恢復交付。

中國政府實施的出行限制政策以及超市營業時間縮短導致公司在線下超市內的直營專櫃顧客光臨數減少，預期在新型冠狀病毒爆發期間，線下渠道直營專櫃的收益將會受到影響。

倘因應新型冠狀病毒爆發的發展及相關政府政策而須延長停工，公司將於適當時候另行刊發公告。

從較長遠看，新型冠狀病毒爆發後，董事會認為可能令消費者加倍注重健康，可令對天然健康食品的需求增加，或會為公司作為天然健康食品行業中的從業者提供更多機會。為照顧潛在客戶的需要，除研發天然食品外，公司正計劃加快及增加對線上渠道的投資。

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