途屹控股澄清公眾持股量不少於25% 股價曾插21%
2020年02月13日 07:52
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途屹控股(01701)公布，證監會周三(12日)指公司於2月3日，有16名股東合共持有約1.73億股公司股份，相當於公司之已發行股本之17.37%。有關股權連同由公司3名執行董事所合共持有之7.5億股(佔已發行股份75%)，相當於公司於2月3日已發行股份總額之92.37%，股權高度集中。因此，於2月3日公司只有7,634萬股，佔已發行股份7.63%，由其他投資者持有。
公司指出，根據可得之資料及就董事會向其關連人士作出一切合理查詢後所深知，確認於2月3日及目前，不少於25%之已發行股份乃由公眾人士持有，且公司能夠遵守聯交所證券上市規則項下之公眾持股量規定。
該股股價今早一度挫21.56%，低見2.11港元，最新跌幅收窄至5.58%，報2.54元。
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