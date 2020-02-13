途屹控股澄清公眾持股量不少於25%　股價曾插21%

公司指出，根據可得之資料及就董事會向其關連人士作出一切合理查詢後所深知，確認於2月3日及目前，不少於25%之已發行股份乃由公眾人士持有，且公司能夠遵守聯交所證券上市規則項下之公眾持股量規定。

該股股價今早一度挫21.56%，低見2.11港元，最新跌幅收窄至5.58%，報2.54元。

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