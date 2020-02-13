【市前重點睇】美股創新高 日圓跌穿110
2020年02月13日 07:53
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●美匯指數升上99.04，離岸人民幣(CNH)企6.9752，港匯跌至7.7702，美元兌日圓處110.07，歐元跌至1.0871，英鎊低見1.2954。金價報1,565美元。油價做好，布油高見56.36美元，紐油撲52美元。道指期貨上升。
●MSCI明晟公布季度指數評估結果，旗下中國指數將新增6隻股票，包括瑞幸咖啡、中國人民保險A股、上海萊士、滔搏、聞泰科技股份、再鼎醫藥；並剔除3隻股票，包括首控集團、美的集團、趣店。 https://bit.ly/37mi9if
●美股三大指數齊創收市新高。道指收報29,551點，升275點或0.94%；標指收報3,379點，升21點或0.65%；納指收報9,725點，升87點或0.9%。 https://bit.ly/2SkoBCa
●美國財政部公布，去年10月開始的2020財年首4個月，財政赤字已達3,892億美元，按年飆升25%，已相當於2019財年赤字總額的約40%。
●美國10年期國債孳息率升3.28點子，報1.6333厘。
●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報27,999點，升175點或0.63%。
●即月恒生指數夜期收報27,900點，升130點，高水76點，成交19,743張。
●聯儲局主席鮑威爾表示，在面對下一輪經濟下行時，聯儲局將會推行一系列量化寬鬆(QE)措施，強調必要時政策實施將非常進取。
●美國財政部長姆紐欽表示，因應新冠肺炎疫情持續，中美首階段貿易協議的實施進展在一定程度上減慢。
●紐約期油收報每桶51.17美元，升1.23美元或2.5%；布蘭特期油收報每桶55.79美元，升1.78美元或3.3%。
●紐約期金收報每安士1,571.6美元，升1.5美元或0.1%。
●英國富時100指數收報7,534點，升34點或0.47%；法國CAC指數收報6,104點，升49點或0.83%；德國DAX指數收報13,749點，升121點或0.89%。 https://bit.ly/2SmgXqP
●國際貨幣基金組織(IMF)預計中國經濟在疫情結束後可能會快速復甦。不過其他經濟學家認為，中國經濟恐難以迅速「V」形反彈。花旗預計第一季本地生產總值(GDP)增長3.6%，全年增長5.3%。
●大行削東亞銀行目標價，睇跌16%。
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