【市前重點睇】美股創新高　日圓跌穿110

●美匯指數升上99.04，離岸人民幣(CNH)企6.9752，港匯跌至7.7702，美元兌日圓處110.07，歐元跌至1.0871，英鎊低見1.2954。金價報1,565美元。油價做好，布油高見56.36美元，紐油撲52美元。道指期貨上升。

●美國財政部公布，去年10月開始的2020財年首4個月，財政赤字已達3,892億美元，按年飆升25%，已相當於2019財年赤字總額的約40%。

●美國10年期國債孳息率升3.28點子，報1.6333厘。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報27,999點，升175點或0.63%。

●即月恒生指數夜期收報27,900點，升130點，高水76點，成交19,743張。

●聯儲局主席鮑威爾表示，在面對下一輪經濟下行時，聯儲局將會推行一系列量化寬鬆(QE)措施，強調必要時政策實施將非常進取。

●美國財政部長姆紐欽表示，因應新冠肺炎疫情持續，中美首階段貿易協議的實施進展在一定程度上減慢。

●紐約期油收報每桶51.17美元，升1.23美元或2.5%；布蘭特期油收報每桶55.79美元，升1.78美元或3.3%。

●紐約期金收報每安士1,571.6美元，升1.5美元或0.1%。

●國際貨幣基金組織(IMF)預計中國經濟在疫情結束後可能會快速復甦。不過其他經濟學家認為，中國經濟恐難以迅速「V」形反彈。花旗預計第一季本地生產總值(GDP)增長3.6%，全年增長5.3%。

●大行削東亞銀行目標價，睇跌16%。

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