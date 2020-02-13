美國本財年首4個月赤字按年擴大25%

美國財政部公布，去年10月開始的2020財年首4個月，財政赤字已達3,892億美元，較去年同期的3,103億美元，按年擴大25%，已相當於2019財年赤字總額的約40%。

期內，收入實際上有所增加，但趕不上支出的增長，其中，收入錄得1.18萬億美元，超過去年同期的1.1萬億美元，支出為1.57萬億美元，較去年同期的1.42萬億美元增加9.6%。

單計1月份，美國預算赤字為326億美元，去年同期為盈餘87億美元；當中，收入按年增長9.5%，達到3,723億美元；支出增長22.2%，至4,049億美元。

以過去12個月計，美國政府累積1.06萬億美元的財政赤字，使其債務總額達到23.3萬億美元。

分析指出，華盛頓正在赤字的海洋中愈陷愈深，美國政府目前正以平均每月近1,000億美元的速度累積預算赤字。

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