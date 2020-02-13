【股民熱話】港股去國際化　前路茫茫…

經濟愈差，股市愈升，事實放在眼前。恒生指數周三(12日)再升逾兩百點，企在27,800點樓上，28,000點指日可待。可能好快可以回升至疫情爆發前的水平，一切安好，如冇事發生過。

有說，恒指由1月高位29,175點回落至低位26,146點，調整3,000點已反映疫情影響。而如今回升至接近28,000點，正預示兩地政府將出台一系列刺激經濟措施支持經濟。問題是，疫前疫後的起步位已大不同，有何理由可以再睇升，甚至突破疫前高位？筆者願聞其詳。

可近月港股單日頻頻錄得逾千億元成交額，反映睇淡和睇好的大戶都在互相堅持，繼續大撼大。一般而言，呢類埋身肉搏的遊戲，最終係由較有錢(實力)的一方話事，力遜的一方一係就退出唔玩，一係就認輸投向敵方懷抱，令後市進一步爆邊。到底股民現在應該繼續睇上抑或逢高沽貨，筆者都冇水晶球，但感覺上，並沒有足夠信心再繼續逢高追貨，反而逢高減磅的意欲愈來愈大。

內地今年的經濟增長幾可肯定會進一步放緩，情況比一季前外資估計的更差，故不少長線基金都在減持新興市場資產，尤其是中資企業佔比重的香港股市。那港股為何可以不跌反升，其中一個說法是有內地資金支持。另一個說法，就係自去年6月社會動盪以來，外資已決定逐步減持香港投資，今次疫潮中股市在中資托市下逆流而上，正好方便外資分段減持。

從香港在海外僱員宜居城市排行榜中暴跌52名可見，近年外資對香港的投資觀感已大大改觀，雖然不致於一時間大規模撤資，但相信一、兩年時間，無論在商用物業租賃、地區總部、人才交流、股市參與者結構、國際教育需求等的領域，可以知道香港的「去國際化」會有多慘烈。

當然，所謂「焉知非福」，希望在明天。在反全球化的大趨勢之下，去國際化也不一定完全是壞事。此刻股民愈理智，就愈被「撇甩」。反正今次全球量寬種下的惡果--資產泡沫一旦爆破，全球唔會有咩地方可以幸免。繼續以阿Q精神，限注跟炒，反而搵到吓食，總之要確保最後嗰注，唔使輸身家，就叫完成任命吧！

東方產經專欄作者 帥哥

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