中國醫療料成內地首間生產利托那韋之上市企業

Waters UPLC-MS/MS.Xevo TQS正式對外開放。該實驗室主要服務臨床研究尤其是抗病毒藥物的臨床研究實驗。管理層相信，這將增強本公司在新臨床研究的競爭力。

該公司表示，與著名互聯網醫療機構妙手醫生達成戰略合作，共同遠端馳援新冠狀病毒肺炎患者等，將繼續利用我司在腦科學、變態反應學和病毒傳染等領域的臨床研究及醫學大資料的競爭能力與更多醫療機構合作。

此外，旗下關聯公司收到福建省藥監局關於申請利托那韋(Ritonavir)口服液藥品複產上市的指導復函，預計在這次疫情當中將會作為國內第一家生產上市企業，且利托那韋口服液有望成為本次疫情的戰略儲備物資之一。由於公司之生產關聯公司及其他製藥企業依賴集團在該領域的臨床研發服務能力，因此公司預計在該領域將會取得更多醫學研究和臨床服務收入。

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