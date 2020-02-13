【外匯點評】溫灼培：留意瑞士5月公投

瑞士將於5月17日舉行全民公投，決定應否阻止歐盟公民自由進入瑞士。有關公投被視為另類「脫歐」公投。

一點必須明白，瑞士並不屬於歐盟，但其一直與歐盟存在協議，容許雙方公民及貨物自由進出。但近年來自歐盟的移民不斷增加，這是導致當地反對派(Swiss People’s Party) 提出上述公投的原因。

不過瑞士情況不同英國，瑞士是一個很小的經濟體。其經濟較英國更加依賴歐盟的單一市場。假如日後瑞士與歐盟關係轉差，對瑞士以至瑞朗前景可不堪設想。不過，瑞士一向不滿瑞朗兌歐元匯價過強，或許藉此事件推低瑞朗更合乎瑞士的利益。

反觀歐元，近期走勢明顯轉弱，其主要原因有兩個。上周歐洲貿易專員霍根到了華盛頓與美國貿易代表萊蒂澤澤會面。明顯，美國的貿易矛頭已指向歐洲。另外，被譽為是德國總理默克爾接班人的卡倫鮑爾，本周一突然辭任基民盟主席。德國作為歐盟龍頭。其政治不明朗難免令歐元區經濟以致歐元匯價蒙上陰影。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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