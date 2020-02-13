【專家點評】彭偉新：恒指受制兩萬八宜先行減磅…

港股經過之前的回調並曾失守27,300點的技術支持後，恒指周二及周三繼續上升，進一步升破250天線及20天線，技術走勢上已轉為偏強。尤其是港股由2月3日低位反彈期間，只有2月5日以陰燭收市，以及2月7日及2月10日下跌外，其他時間均以陽燭上升收市，反映出整體恒指的上升動力正在增強。

恒指自1月20日升抵29,174點見頂後，便持續下跌至2月3日低位26,145點，而近日的反彈已收復了該段回吐幅度的38.2%，若果以下一個反彈目標計算，恒指下一個阻力位會是28,000點水平，即收復之前跌浪總跌幅的61.8%。該水平的阻力預期會較大，特別是今次恒指在跌至低位反彈前，RSI未有出現所謂的牛背馳走勢。

因此，只可以把今次的上升當作反彈。如果恒指真的升至28,000點便無法再進一步向好，屆時投資者宜先行減磅。

洛鉬股價於2018年3月升上6.96元形成了雙頂走勢後，便持續回落，更在跌穿250天線後，一直跌至去年8月低位見2.02元後才見底回穩。其後股價逐步反彈，升破了250天線的阻力後，更形成了一浪高於一浪走勢。昨日股價以大陽燭上升，若升破4元，便收復了整個跌浪總跌幅的38.2%反彈阻力，有望進一步以整個跌浪總跌幅的61.8%作為下一目標。投資者可以在3.8元買入，上望5元，若失守50天線宜先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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