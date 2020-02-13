亞洲股市：日股偏軟　韓澳股穩升

聯儲局主席鮑威爾指將推一系列量化寬鬆(QE)措施，市場對新冠肺炎疫情憂慮暫緩，美股三大指數齊創收市新高；亞洲主要股市個別發展，日本日經225指數早段跌7點或0.03%，報23,850點。

板塊方面，金融、地產及公用事業股跌0.7%至0.8%。個股中，清水建設及大金工業跌2%至3%。

日產汽車則跌1.6%。日媒報道，公司考慮下調截至3月底止的全年預測，並擬下調銷售目標。

南韓首爾綜合指數則升10點或0.4%，報2,248點。個股中，韓進重工及建設與東洋鋼管皆漲逾3%，三星電子升1.3%。

澳洲悉尼普通股指數升16點或0.2%，報7,202點。板塊方面，地產及能源股皆升0.9%，公用事業股升1.8%。個股中，AGL Energy及LiveHire均揚升5%。

－－－－－－