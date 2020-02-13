【專家點評】楊俊文：疫潮過後呢個板塊有錢途…

內地抗疫已有一定成效，原先預計會爆發出數十萬人感染的擔憂沒有發生，最新的情況是準備復工。在中央的協調下，各大企業已經按指示作出部署，預計在一個月內，大部分內地企業將會回復正常生產和辦工。大行預計首季內地GDP增長跌至3%，全年則是5%左右，今年目標由「保六」下調為「保五」，全球在今次疫情損失估計為1,500至2,000億美元。

回顧沙士期間，港股用了2個月時間跌到谷底，又用了兩個多月時間升回疫潮前的水平，需要知道2003年的資訊速度和17年後的今天相比差距很遠。今次恒生指數跌了1個月已出現反彈，現在只差數百點已升回疫情爆發前的水平。至於能否破頂，就要視乎中港兩地會否推出刺激政策。

內地方面，除了已推出的救市措施，夠膽講肯定會有後續政策出台，呼聲最高是減息降準及撤除房市限購等。香港方面，幾乎任何政策都被政治化，難予寄望，打定輸數較好。在全球持續破頂下，包尾的港股很大機會長期包尾。

有一個行業在每次疫情後都有一波爆發期，那就是保險股。即使感染數字總數連每年因為流感致死的死亡人數都前所未有，但民眾會因為這類疫情引發了強烈的情感因素，有衝動去買保險或加額，所以保險股會是較早回升的板塊之一。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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