港股受制兩萬八關　金融股回吐　騰訊續破頂

港股高開過百點後受制兩萬八關阻力，恒生指數一度倒跌過百點，低見27,702點，暫時偏軟，並於27,700點水平上落。國企指數亦偏軟，主板成交330億港元。

藍籌股個別發展，石藥集團及中國生物製藥兩大醫藥股表現最差，暫跌2.6%及2.4%。內房股做好，碧桂園及華潤置地升1.7%及1.5%，是表現最佳兩隻藍籌。

近日撐市的金融股普遍回吐，中國人壽跌1.4%；友邦保險跌1%；建設銀行跌0.9%；中國平安及工商銀行跌0.7%。滙豐控股升0.2%。

騰訊保持強勢，股價曾升上416.6元的逾一年半高位，暫升0.8%報414.4元。阿里巴巴績前靠穩，暫升0.3%；美團點評回吐1.2%；小米集團無起跌。

口罩概念股繼續喪炒，威高國際曾飆2.5倍，高見0.25元；暫升幅收窄至1倍，公司將會使用現有之自置廠房，設置口罩生產線。建溢集團亦會將工廠生產口罩，股價曾飆五成，暫升約18%。

【09:20】騰訊升上416元 內銀回軟

美股再創新高，港股亦持續向上，恒生指數開市升129點或0.47%，報27,953點；國企指數高開30點或0.28%，報10,915點。

騰訊續創一年半高位，股價高開1.2%報416港元，貢獻恒指40點。阿里巴巴升1.1%報217.4元；美團點評無起跌；小米集團升0.6%。

其他重磅股個別發展，友邦保險升1.2%；中國移動升0.9%；滙豐控股升0.6%；中國平安升0.4%；工、中、建三大內銀股跌0.2%至0.3%。

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