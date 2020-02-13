新冠肺炎：A股個別發展　博瑞醫藥再漲停

內地新冠肺炎確診數目急增至超過5.9萬宗；滬深三大指數升跌不一，滬綜指輕微高開不足1點或0.01%，報2,927點；深成指低開4點或0.04%，至10,936點；滬深300低開4點或0.21%，至2,080點。

板塊方面，次新股領漲3%，船舶製造股升1.5%，地產股升0.7%，石油及有色金屬股皆升0.5%，水泥股升0.3%；而飛機製造股則跌0.4%。

科創板博瑞醫藥開市連續第二日升停板，市場續炒作公司成功仿製開發和生產瑞德西韋原料藥。據報，該藥於在外國被用於防治伊波拉病毒感染，最近則被市場研究用於治療新冠肺炎的可能性。

隆基股份高開3%，公司擬投資約45億元人民幣建設年產10GW單晶電池及配套中試項目。

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