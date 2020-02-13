【專家點評】陳蓓敏：港交所目標價290元

是先知，還是先覺？根據外電報道，美國總統特朗普先知式預言，新型冠狀病毒會在4月份消失。言論提振美股做好，美國三大指數曾創新高。新型冠狀病毒肆虐下，中國生產線幾乎陷入癱瘓狀態，外圍歐美股市處之泰然，並於高台橫行，耐人尋味。

有調查機構指，全球向中國輸出貨品及服務的出口損失每周可達260億美元估值。英國航空已發出通告，停飛所有往中國航空線至3月31日，加航也是。美航停飛往香港和中國至4月。世衞指出對抗新型冠狀病毒疫苗有望在18個月內面世。此次疫災，可算是貿易戰之延續。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號:ACG 082其及其客戶持港交所，其客戶持有阿里巴巴)

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