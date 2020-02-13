【專家點評】陳蓓敏：港交所目標價290元
2020年02月13日 09:30
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是先知，還是先覺？根據外電報道，美國總統特朗普先知式預言，新型冠狀病毒會在4月份消失。言論提振美股做好，美國三大指數曾創新高。新型冠狀病毒肆虐下，中國生產線幾乎陷入癱瘓狀態，外圍歐美股市處之泰然，並於高台橫行，耐人尋味。
有調查機構指，全球向中國輸出貨品及服務的出口損失每周可達260億美元估值。英國航空已發出通告，停飛所有往中國航空線至3月31日，加航也是。美航停飛往香港和中國至4月。世衞指出對抗新型冠狀病毒疫苗有望在18個月內面世。此次疫災，可算是貿易戰之延續。
內地股市做好，滬綜指重返2,900點水平，料見阻力於3,000點。周二，突有消息指阿里巴巴(09988)將被排除在港股通外，股價瞬眼間秒跌至207.2元。市場諮詢文件未完結，有消息炒作的波動。騰訊控股(00700)受惠新遊戲版號下發，上試高位。
恒指三日內回補1月29日下跌裂口，重奪10和20天移動平均線，短線阻力於28,000至28,200點關口。春節過後，香港股市交投額度保持千億以上，市場氣氛不俗。可留意港交所(00388)，技術走勢不俗，在月線圖上，呈現5支陽燭，可候低吸納於265元，目標價290元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號:ACG 082其及其客戶持港交所，其客戶持有阿里巴巴)
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