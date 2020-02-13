長和旗下併澳洲電訊商TPG建議獲批繼續進行
2020年02月13日 09:59
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
長和(00001)旗下澳洲電訊公司沃達豐和記澳洲(Vodafone Hutchison Australia，下稱VHA)獲澳洲聯邦法院批准，與澳洲電訊商TPG Telecom的合併建議繼續進行。公司指出，VHA與TPG會盡快完成合併。
VHA行政總裁包路達(Iñaki Berroeta)表示，兩家公司合併能惠及澳洲經濟，促進包括5G等新一代網絡的更大投資。由開始申請合併至今已18個月，公司希望能盡快前行。另外，公司訂定進取的5G推展計劃，合併愈早推行，就可以更快為澳洲消費者及商界帶來具競爭力的服務。
包路達稱，合併批核的漫長過程和華為禁令，一度給予公司競爭對手優勢。而澳洲法院批准排除了這些不確定情況，令VHA可以加快為顧客帶來5G科技。
他又稱，合併後公司所持有的頻譜將增加VHA網絡容量和進一步投資的規模。澳洲將首次迎來第三家同時提供流動及固網服務的電訊公司。若合併獲得其餘監管機構及股東通過，而澳洲競爭及消費者委員會又不提出上訴，合併預期會於2020年中完成。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。