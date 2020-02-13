新冠肺炎：賣衫兼生產口罩　威高曾炒高2.5倍

消息刺激股價最多爆升257%，高見0.25港元，暫時成交逾1,000萬元。

集團周三(12日)公布將會使用現有自置廠房，設置口罩生產線，目前已落實簽訂購置兩台全自動化口罩生產機器的買賣合同，而陸續增添之全自動化機器亦在洽談中。同時，集團亦已積極部署投放資源，將現有部分生產廠房面積裝修改造為高規格無塵無污染潔淨廠房設施、採購原材料、以及辦理有關所需手續等。

另外，公司表示因新型冠狀病毒疫情自1月爆發以來，訪港旅客數量大減，本地市民亦減少外出，零售業首當其衝，直接影響集團營業額及業績，預算將導致截至3月31日止全年度的虧損進一步擴大。

作為節省成本方案的第一步，公司全體執行董事將率先自2月1日起減薪60%，為期3個月。

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