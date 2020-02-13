新冠肺炎：「鱷王」自認不懂疫情　料長期影響有限

新冠肺炎疫情持續擴散，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧日前接受採訪時表示，投資者對此次疫情的擔憂，可能對資產定價產生一些誇大的影響，所以預計會出現更多的反彈。不過，他最新於社交網站澄清，有關報道並不準確地報道其講話，另就此為他所造成的困惑感到抱歉。

他指出，自己不是該主題的專家，而是「傻瓜」，所以不應問他，但如果按其估計，可能會有各種各樣的結果。

他認為，新冠肺炎疫情將是2003年「沙士」的一個更大版本，將產生大的短暫影響，但對長期影響有限，因此，與疫情有關的市場價格下跌趨勢可能變得被誇大了。

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