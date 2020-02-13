【專家點評】鄧澤堂：油價中線料可企50美元之上

儘管內地新冠肺炎疫情仍未受控，但近日有美國聯儲局官員表示疫情對美國經濟影響有限，為美股帶來支持。道指、納指和標指迭創即市和收市新高。

然而，疫情對內地經濟影響較嚴重。近日市場關注內地企業復工情況，有報道指，蘋果主要供應商鴻海集團旗下的鄭州廠，已接獲政府復工許可，惟復工人數不足一成；而深圳廠能否復工則仍有待與相關政府部門協商。內地復工情況和疫情發展將繼續左右A股以至港股走勢。故此，預料恒指仍會於現水平爭持，在28,000點或會有更大阻力。

新型肺炎疫情仍困擾油市，市場繼續擔心疫情拖累中國經濟，從而引發原油需求放緩，令油市表現持續疲弱。油組(OPEC)進一步減產的計劃仍未落實，料短期內油價表現仍疲弱，但油價頹勢或促使產油國就減產達成共識，中線而言，相信油價可保持在每桶50美元之上。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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