港股格局：許譯彬料可挑戰28300點

港股周四表現反覆。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股本周繼續強勢，曾於本周一低見調整至27,000邊緣後，彷似有「無形之手」把恒指推回27,300的重要支持區，周三更重上250天線(27,687點)，氣勢一時無兩。

大市在疫情繼續肆虐拖累下，反高潮地有「跌唔落」的感覺，相信基於北水繼續大量灌溉、每天仍有過千億港元成交所致，此推動港股強勢，甚或可挑戰28,300點高位。

在「疫市」中一支獨秀的「民生股」如網購，網遊及醫藥繼續受到追捧，與市民日常生活飽受新狀病毒困擾，「網購」的需求日益殷切有關。

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