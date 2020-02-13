港股格局：許譯彬料可挑戰28300點
2020年02月13日 10:31
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港股周四表現反覆。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股本周繼續強勢，曾於本周一低見調整至27,000邊緣後，彷似有「無形之手」把恒指推回27,300的重要支持區，周三更重上250天線(27,687點)，氣勢一時無兩。
大市在疫情繼續肆虐拖累下，反高潮地有「跌唔落」的感覺，相信基於北水繼續大量灌溉、每天仍有過千億港元成交所致，此推動港股強勢，甚或可挑戰28,300點高位。
在「疫市」中一支獨秀的「民生股」如網購，網遊及醫藥繼續受到追捧，與市民日常生活飽受新狀病毒困擾，「網購」的需求日益殷切有關。
此外，維達國際(03331)及恒安國際(01044)等家庭護理股突受急追，惟投資者在買入前，必須細心考慮。醫療保健股相信在未來每遇大市調整，均可考慮「買入」，因為眾所周知，全球不同地方在不同季節均受到病毒變種所困擾，人們對藥物及醫療用品的需求亦會每年上升，建議投資者留意醫療科技股，如平安好醫生(01833)剛公布業績虧損收窄及其應用程式在疫情期間用戶註冊量升10倍，可見其需求增，相信來年有望轉虧為盈。
他預期，大市在疫情瀰漫下，成交仍然保持強勢，可能是因為世界各地已相繼提出「疫情受控」等消息，偷步炒上，相信仍受制於27,800的心理關口；若消息獲得確認或疫情開始受控，而成交仍然保持逾千億勢頭，而又能企穏在27,800，大市有望受到美股不斷創新高的推動下，挑戰28,300點，傳統股份如港交所(00388)可望再一次成為催升大市的原動力。
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