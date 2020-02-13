港股格局：郭家耀指地產股缺乏上升動力

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，外圍科技股相當凌厲，業績亦符合預期，加上聯儲局主席表示關注新冠肺炎疫情發展，暗示必要時會採取措施支持經濟，而市場避險情緒亦降溫，因此見美股繼續屢創新高。

至於港股近期保持強勢，恒指重上多條平均線樓上，短線有機會在科技股帶領下再上試兩萬八關，甚至進一步挑戰28,500點阻力。但他提醒後市仍須留意疫情發展，若新增確診個案再度急增，或會影響大市表現，但相信恒指仍會守穩於27,000點樓上。

郭指出，地產股近期表現相對落後，一方面香港零售市道蕭條，近日多間發展商均推出減租等措施支持商戶，料對業績及物業估值帶來影響。其次，疫情料打擊新盤推出部署，變相兩方面都受壓力。雖然香港地產股財務實力強勁，但股價暫時未必有太大上升動力，宜保持觀望。

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