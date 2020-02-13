新冠肺炎：滙豐銀行推住宅按揭「還息不還本」安排

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷稱，新措施如下：

1)住宅按揭「還息不還本」安排 紓緩客戶按揭負擔

本地家庭負債主要為住宅按揭貸款。由2月19日起至6月底，有財務需要的按揭貸款客戶可按個人情況選擇6個月或12個月延期清還按揭本金，申請辦法簡便。同時，客戶可於上述期間向該行申請豁免支付逾期費用和相關利息，以減輕財政負擔。

2)首推針對航空、酒店、飲食及零售業個人客戶即時現金「支援貸款」

新冠病毒為本地經濟帶來打擊，受僱於航空、酒店、餐飲及零售業的個人客戶深受影響。為紓緩該等行業客戶可能面臨的財務壓力，由2月19日至4月30日，滙豐將提供3萬港元的「支援貸款」，還款期最長兩年。客戶申請時只需提供最近的受僱證明，而最低月入要求為5,000元。

如有需要，客戶可向該行申請退還信用卡或個人貸款的逾期費用和利息，亦可聯絡本行按個人需要訂立還款計劃。

3)加強人壽及醫療保險保障

為協助客戶未雨綢繆，由2月19日起至4月30日，客戶以滙豐信用卡投保滙豐保險之指定人壽或醫療保險計劃，每項將可獲額外最多500元獎賞錢。另外，滙豐保險早前已宣布所有人壽保險客戶及家人推出新冠病毒的特別保障。若受保人確診感染新冠病毒，其保費之寬限期將延長至180日，並可獲得1,000元之住院現金賠償，最多達45日。

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