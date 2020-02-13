「股神」軍師芒格：絕不買Tesla　中企比美企更強大

新冠肺炎疫情持續擴散，不過無損「股神」巴菲特多年來的投資夥伴及「軍師」、巴郡副主席芒格唱好中國經濟的看法，他更指中國公司比美國公司更為強大，並且增長更快。

他又稱，美國電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克是個奇人，但認為馬斯克可能會高估了自己。芒格強調，自己絕對不會買Tesla股份，惟亦不會沽空該股。

巴郡於2008年起投資中國電動車公司比亞迪，而芒格為主要支持者。

目前美股處於創紀錄高位，芒格警告投資經理要為未來艱難時期作好準備，同時呼應巴菲特的建議，認為投資者應更好利用指數基金作為投資工具。

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