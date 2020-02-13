港元拆息︰隔夜息跌至1厘

2020年02月13日 11:20
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至1厘，呈三連跌；1星期再降至1.23厘；與樓按相關的1個月跌至1.73厘，連跌四日；3個月報2.03厘。
    13/2/2020
    隔夜 1.00000厘
    1星期 1.23607厘
    2星期 1.45018厘
    1個月 1.73738厘
    2個月 1.93464厘
    3個月 2.03464厘
    6個月 2.21411厘
    12個月 2.32686厘
    12/2/2020
    隔夜 1.09786厘
    1星期 1.40375厘
    2星期 1.54196厘
    1個月 1.79202厘
    2個月 2.00786厘
    3個月 2.11268厘
    6個月 2.22821厘
    12個月 2.32554厘
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