港元拆息︰隔夜息跌至1厘
2020年02月13日 11:20
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至1厘，呈三連跌；1星期再降至1.23厘；與樓按相關的1個月跌至1.73厘，連跌四日；3個月報2.03厘。
13/2/2020
隔夜 1.00000厘
1星期 1.23607厘
2星期 1.45018厘
1個月 1.73738厘
2個月 1.93464厘
3個月 2.03464厘
6個月 2.21411厘
12個月 2.32686厘
12/2/2020
隔夜 1.09786厘
1星期 1.40375厘
2星期 1.54196厘
1個月 1.79202厘
2個月 2.00786厘
3個月 2.11268厘
6個月 2.22821厘
12個月 2.32554厘
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