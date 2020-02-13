港元拆息︰隔夜息跌至1厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至1厘，呈三連跌；1星期再降至1.23厘；與樓按相關的1個月跌至1.73厘，連跌四日；3個月報2.03厘。

13/2/2020

隔夜 1.00000厘

1星期 1.23607厘

2星期 1.45018厘

1個月 1.73738厘

2個月 1.93464厘

3個月 2.03464厘

6個月 2.21411厘

12個月 2.32686厘

12/2/2020

隔夜 1.09786厘

1星期 1.40375厘

2星期 1.54196厘

1個月 1.79202厘

2個月 2.00786厘

3個月 2.11268厘

6個月 2.22821厘

12個月 2.32554厘

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