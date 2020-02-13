【一文睇晒】零售浩劫、餐飲寒冬　業界怎度過？

面對疫情來勢洶洶，各行各業都難撈，公司管理層先行瘦身在所難免，惟若轉身快，可能另有商機。以下是近期一些香港本土企業應對疫情的措施：

【零售：Wanko、Colourmix母企執董減薪60% 冀3月產口罩】

為確保員工和顧客的健康與安全，集團已暫停旗下若干店舖的營運，管理層將繼續監察疫情發展及相關的政府政策，並於適當時候就恢復營運作進一步決定。集團正密切審視市場情況，加強減省成本及作出適時調整策略對應，而公司全體執行董事亦將率先自2月1日起減薪60%，為期3個月，作為節省成本方案的第一步。

自疫情爆發以來，市面上防疫用品，特別是外科防護口罩嚴重不足，有見及此，集團將會使用現有之自置廠房，設置口罩生產線，至目前為止已落實簽訂了購置兩台全自動化口罩生產機器的買賣合同，而陸續增添之全自動化機器亦在洽談中；與此同時，集團亦已積極部署投放資源，將現有部份生產廠房面積裝修改造為高規格無塵無污染潔淨廠房設施、採購原材料、以及辦理有關所需手續等。

如一切進展順利的話，期望3月份口罩生產線可以投產，有助紓緩口罩短缺的問題。考慮到此次疫情帶來各方面的打擊，集團認為保障健康至為重要，而衛生防疫用品乃民生之基本需要，故未來除了服裝生產外，亦會積極探討研究生產其他防疫用品，成為集團未來長遠策略。

業績顯示，截至去年9月30日止，集團共設立有80間化妝品店舖，低於2018年同期的88間，分別有75間Colourmix專門店及5間MORIMOR專門店，主要位於香港及澳門。集團旗下品牌Veeko及Wanko的時裝店舖數目合共81間，低於2018年同期的91間，主要位於香港及澳門。集團將表現不理想的時裝店舖結束，讓資源更集中地分配至有盈利的店舖。

【零售：莎莎港澳21家分店暫停營業 執董減薪75%】

公司指，將根據業務需求採取靈活彈性的人手部署，把受影響分店之員工安排至其他分店工作。同時，採用分更制形式，減少值班員工數目，控制成本。至今，公司旗下分店未有發現任何新冠肺炎的確診個案，各分店將會繼續加強防禦措施，以確保店內環境衛生及安全。

另外，莎莎公布於2020年1月25至1月31日新春初一至初七期間，香港及澳門未經審核之最新零售業務銷售表現遜色，較去年同期(2019年2月5至2月11日)急挫76.9%，而同店銷售亦下滑75.5%。

同時，集團將大幅度加強減省成本的措施，以減少虧損，包括縮減香港店舖網絡、減低員工成本及降低庫存，而全體執行董事亦將率先減薪75%，為期3個月，作為新一輪降低成本方案的第一步。

【零售：周大福40多間分店暫停營業】

集團強調，以公共衛生利益和預防為首要考量，目前已加強店內的清潔及消毒工作，每2小時進行清潔及消毒，希望在服務市民顧客時亦盡量減低員工和顧客受感染的風險。

另外，現階段集團並沒有裁員計劃，反而會採取靈活彈性的部署，安排前線員工放年假，以及安排往其他分店工作。

【零售：六福縮港分店營業時間 推無薪假】

六福集團周二(11日)指，該集團全線香港六福珠寶分店縮短分行營業時間，並安排同事放年假、補鐘，及在本星期開始每周1天無薪假。

六福集團回應指，因應近期發生新冠肺炎，為有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，加上考慮到現時顧客消費需求減低，該集團全線香港分店縮短分行營業時間，而澳門除1間分店外，其餘10間分行均停業。官方網頁顯示，香港分店有超過50間。

六福又指，為減低外出而被感染風險，集團安排同事放年假、補鐘，以及本星期開始每周1天無薪假，又指目前亦已採取自然流失方法以節省員工成本。

【餐飲：叙福樓旗下「温野菜」及「牛涮鍋」暫停 正副主席3月起薪酬暫時減半】

董事會亦宣布，集團執行董事兼主席及行政總裁黃傑龍及執行董事兼副主席高秀芝已主動將各自薪酬自3月1日起暫時減半，作為一項與集團及其僱員共度時艱的措施。公司將繼續監控疫情發展並將於適當時候作出進一步公告。

【餐飲：酒樓股龍皇集團分店暫停 管理層放無薪假】

●由於澳門全部賭場暫停經營，為期兩周，以控制疫情的蔓延，位於澳門威尼斯人度假村酒店的澳門酒家，經營已自2月6日起暫停，為期兩周。

●為控制疫情的蔓延，環球貿易廣場分店及黃埔分店的經營將分別自2月12日及2月17日起暫停，初步為期10天。

●為控制疫情的蔓延，集團其他酒家的營業時間將臨時作出調整。

●由於疫情籠罩，導致顧客人次減少，集團一直與業主磋商以獲得租金優惠。

●為節約成本，全體董事、高級管理層人員及僱員協定，並將自2月起無薪休假7天，並將由董事會於各月底進行檢討。

【餐飲：翠華設危機處理委員會 高層減薪30%】

該委員會由兩名非執行董事及一名獨立非執行董事組成，負責提供戰略方向及制定預防措施，以在各方面盡量降低疫症風險，建立應對程序以減輕對集團顧客及員工的醫療保健及安全的負面影響，並協調集團高級管理層及各部門，以實施任何應對疫症的措施。

由於目前新型冠狀病毒疫情仍然持續，集團正密切審視市場情況，透過該委員會適時調整策略應對，全體董事局及高級管理層成員亦率先由2020年2月1日起減薪30%，為期3個月，作為調節成本方案的第一步。如若疫情及社會經濟環境進一步惡化，全體董事局成員將進一步調節。

公司指，將繼續監察疫症發展以及相關政府政策，以採取適當措施防止疫症蔓延，並在適當時候另行作出公布。

－－－－－－