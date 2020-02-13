【高盛推介】騰訊升上逾1年高位　留意高槓桿輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(12日)突破410港元水平。周四(13日)早段繼續上升，高見416.6元，突破1年高位。

有調查機構公佈數據，騰訊旗下手遊《PUBG Mobile》，今年1月營收達1.76億美元，為期內全球手遊收入排名首位。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認沽證，過去8個交易日皆錄得資金流入，合共約8,260萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。牛熊證方面，則見近日資金傾向部署牛證，當中周三錄得約740萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，則見近期北水追捧騰訊，錄得連續多日資金淨買入，當中過去5個交易日有約38.5億元。

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