【高盛推介】騰訊升上逾1年高位 留意高槓桿輪證
2020年02月13日 11:36
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(12日)突破410港元水平。周四(13日)早段繼續上升，高見416.6元，突破1年高位。
有調查機構公佈數據，騰訊旗下手遊《PUBG Mobile》，今年1月營收達1.76億美元，為期內全球手遊收入排名首位。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認沽證，過去8個交易日皆錄得資金流入，合共約8,260萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。牛熊證方面，則見近日資金傾向部署牛證，當中周三錄得約740萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，則見近期北水追捧騰訊，錄得連續多日資金淨買入，當中過去5個交易日有約38.5億元。
投資者如看淡，可考慮以行使價370至415元作為篩選認沽證的條件。貼價的選擇可留意當中的騰訊沽證(22072)，行使價379.8元，2020年6月29日到期，實際槓桿8.7倍。以及可留意當中槓桿最突出的騰訊沽證(20215)，行使價375.55元，2020年6月30日到期，實際槓桿9.1倍。
相反，投資者如看好，牛證方面可留意屬市場上最貼價及槓桿最高的騰訊牛證(64101)，收回價399.99元，行使價397.49元，換股比率100，槓桿比率20.2倍。投資者如計劃部署認購證，可留意價外幅度約2%，年期約4個月的貼價騰訊購證(21489)，行使價424.08元，2020年6月26日到期，實際槓桿8.8倍。
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