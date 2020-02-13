新冠肺炎：台灣擬推逾百億新台幣紓困措施

受新冠肺炎疫情的衝擊，台灣政府對餐飲、零售、會展、商圈、夜市及傳統市場等五大內需服務業等推出紓困方案。另外，在疫情結束後，計劃發放「振興抵用券」刺激消費。

據台媒報道，台灣經濟部已就上述5大項內需服務業，全面盤點疫情對其的影響及衝擊，將按特別條例提出紓困方案，預算規模將超過百億元新台幣(下同)，待行政院會拍板後隨即研究草擬。

至於振興抵用券則吸取去年度夜市抵用券的經驗，予以擴大調整，即市民消費一定金額可以部分抵用，使用範圍上目前規劃限於服務業(如夜市及商圈等)；而去年夜市抵用券約花6億元的經費，未來要發放的振興抵用券，公務預算編列的規模將比夜市券還多，可望達20億元左右。

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